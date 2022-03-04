Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Birleşme partisine kaç kişi katılacak?

Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan ödül oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Birleşme partisine kaç kişi katılacak? Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman?

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Konu hakkındaAcun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.

Survivor Exstra'ya katılan Ilıcalı, birleşme partisine şarkıcı Edis'i davet edeceğini belirtti.

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