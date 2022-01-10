Survivor 2022 Batuhan kimdir? Survivor Batuhan, kaç yaşında, nereli? Survivor Batuhan İnstagram hesabı ne?

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SURVİVOR 2022 BATUHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Şubat 1997

Kaç yaşında: 24 yaşında

Nereli: İstanbul

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.

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