Survivor 2022 All Star'ın sevilen isminden kötü haber

Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı.

COVİD-19'A YAKALANDI

Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alındı. Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu.

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de yarışarak hayran kitlesini genişletti.