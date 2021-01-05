Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli? Yiğit Poyraz Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor Yiğit Poyraz hakkında, Survivor Gönüllüler takımı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, Yiğit Poyraz Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir, gibi sorular soruluyor.
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SURVİVOR 2021 YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
SURVİVOR 2021 YİĞİT POYRAZ INSTAGRAM HESABI NE?
Survivor Yiğit Poyraz "yigitpoyrazz" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: