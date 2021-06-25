Survivor 2021 son finalist kim oldu? Survivor 2021 finalistleri kimler?
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Survivor 2021 son finalist kim oldu? Survivor 2021 finalistleri kimler?

Survivor 2021 son finalist kim oldu? Survivor 2021 finalistleri kimler?
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TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran akşamı gerçekleşti. 25 Haziran Cuma akşamı (bu akşam) gerçekleşecek Survivor 2021 büyük finali için 2 finalist belirlendi. Survivor 2021 son finalistin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor 2021 son finalist kim oldu? Survivor 2021 finalistleri kimler? Detaylar haberimizde!

TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Bu akşam( 25 Haziran 2021 Cuma) gerçekleşecek olan Survivor 2021 büyük finalinde finalistler belli oldu. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe akşamı gerçekleşmişti Yarı finalde belirlenen 2 finalistin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor 2021 son finalist kim oldu? Survivor 2021 finalistleri kimler? Detaylar haberimizde!

SURVİVOR 2021 SON FİNALİST KİM OLDU?

Survivor 2021 son finalist kim oldu? Survivor 2021 finalistleri kimler?

Survivor 2021'in yarı final bölümü dün akşam(24 Haziran Perşembe) yayınlandı. Yarı finalde elenen isimlerle beraber, büyük final için 2 finalist belirlendi. Kalan 3 koltukta İsmail, Poyraz ve Ayşe oturuyordu. Survivor 2021'in ilk finalisti İsmail Balaban olurken Ayşe'nin elenmesiyle 2. Finalist Poyraz oldu.

SURVİVOR 2021 FİNALİSTLERİ KİMLER?

Survivor 2021 son finalist kim oldu? Survivor 2021 finalistleri kimler?

24 Haziran Perşembe akşamı ( dün akşam) yayınlanan Survivor 2021'in yarı finalinde en son 3 koltuk kalmıştı. Koltuklarda oturan isimler İsmail, Ayşe ve Poyraz oldu. Üç isim arasından aralarından 1 kişinin elenmesiyle Survivor 2021'in büyük finali için 2 finalist belirlendi. Belirlenen ilk finalist, İsmail Balaban oldu. Ayşe'nin elenmesi ile de 2. Finalist Poyraz olarak belirlendi.

Survivor 2021 son finalist kim oldu? Survivor 2021 finalistleri kimler?

25 Haziran Cuma akşamı (bu akşam) yayınlanacak büyük finalde heyecan dorukta 2 finalist arasından şampiyon kim olacak? Survivor 2021 şampiyonu bu akşam belli olacak.

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