Survivor 2021 sms atma ücreti ne kadar? Survivor 2021 oy kullanma ücreti kaç lira?
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Survivor 2021 sms atma ücreti ne kadar? Survivor 2021 oy kullanma ücreti kaç lira?

Survivor 2021 sms atma ücreti ne kadar? Survivor 2021 oy kullanma ücreti kaç lira?
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2021 Survivor büyük finali bu akşam gerçekleşecek. TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Finale kalan iki isim; Poyraz ve İsmail için seyirci oy kullanacak. Finalistler için oy kullanacak seyirci SMS ücretini merak ediyor. Peki, Survivor 2021 SMS atma ücreti ne kadar? Survivor 2021 oy kullanma ücreti kaç lira? Detaylar haberde!

TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Bu akşam gerçekleşecek olan Survivor 2021 büyük finalinde finalistler, Poyraz ve İsmail oldu. Büyük finalde kazananın kim olacağını seyircinin oyları belirleyecek. Poyraz ve İsmail için oy kullanacak olan seyirci SMS ücretini merak ediyor. Peki, Survivor 2021 sms atma ücreti ne kadar? Survivor 2021 oy kullanma ücreti kaç lira? Detaylar haberde! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

SURVİVOR 2021 SMS ATMA ÜCRETİ NE KADAR?

Survivor 2021 büyük finalinde kazananı seyircinin yollayacağı SMSler belirleyecek. Finalistlerden olan İsmail ve Poyraz için oy kullanmak, SMS atmak isteyenler; yarışmacının adını yazıp 1890' a göndererek oy kullanabilecekler.

SMS ücreti ise 2.9 lira olduğu biliniyor.

Survivor 2021 sms atma ücreti ne kadar? Survivor 2021 oy kullanma ücreti kaç lira?

SURVİVOR 2021 OY KULLANMA ÜCRETİ KAÇ LİRA?

İsmail ve Poyraz için oy kullanmak, SMS atmak isteyenler; yarışmacının adını yazıp 1890' a göndererek oy kullanabilecekler.

2021 Survivor için SMS ücreti ise 2.9 Türk lirası olduğu biliniyor.

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