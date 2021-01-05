Survivor 2021 Sancakay Ilım kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Sancakay Ilım kaç yaşında, nereli? Sancakay Ilım Instagram hesabı ne?

Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Gönüllüler takımında yer alan Sancakay Ilım, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Sancakay Ilım kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Sancakay Ilım kaç yaşında, nereli? Sancakay Ilım Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Sancakay Ilım kimdir?

SURVİVOR 2021 SANCAKAY ILIM KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım Morgül, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındım ve şuan lisans 4. Sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum."

SURVİVOR 2021 SANCAKAY ILIM KİMDİR?

Survivor Sancakay Ilım "sancakay8" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: