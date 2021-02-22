Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat Pazartesi Survivor ödülü hangi takım kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat Pazartesi Survivor ödülü hangi takım kazandı?

22.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:17
Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat Pazartesi Survivor ödülü hangi takım kazandı?

TV8'de Survivor'da heyecanı devam ediyor! Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler ödül oyunu için karşı karşıya geldi ve kıyasıya mücadele etti! Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 22 Şubat Pazartesi Survivor ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2021 son elemeden sonra Ünlüler takımına Çağman Çatay dahil oldu. 22 Ocak 2021 TV8 Survivor 33. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti! İzleyiciler, Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat Pazartesi Survivor ödülü hangi takım kazandı? sorularını merak ederken, ödülün de ne olduğu araştırma konusu oldu. İşte detaylar...

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in 22 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 33. yeni bölümünde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı ödül oyununda ödül için kıyasıya mücadele etmek için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu daha devam ediyor. Oyun bittiği zaman güncel olarak tüm detaylar haberimizde yer alacaktır!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Kadir Topbaş Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma İran Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat Pazartesi Survivor ödülü hangi takım kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 20:17:23. #1.15#
title