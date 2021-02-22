Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat Pazartesi Survivor ödülü hangi takım kazandı?

TV8'de Survivor'da heyecanı devam ediyor! Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler ödül oyunu için karşı karşıya geldi ve kıyasıya mücadele etti! Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 22 Şubat Pazartesi Survivor ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2021 son elemeden sonra Ünlüler takımına Çağman Çatay dahil oldu. 22 Ocak 2021 TV8 Survivor 33. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti! İzleyiciler, Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 22 Şubat Pazartesi Survivor ödülü hangi takım kazandı? sorularını merak ederken, ödülün de ne olduğu araştırma konusu oldu. İşte detaylar...

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in 22 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 33. yeni bölümünde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı ödül oyununda ödül için kıyasıya mücadele etmek için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu daha devam ediyor. Oyun bittiği zaman güncel olarak tüm detaylar haberimizde yer alacaktır!