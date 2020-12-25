Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler?

25.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:35
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler?

Survivor sevenlerin merakla beklediği Survivor 2021'in başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor 2021 ne zaman başlayacak? İşte, Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler başlangıç tarihi!

TV8'in büyük bir merakla beklenen yarışması Survivor 2021 için artık geri sayım başladı. Hazırlıkları devam eden yarışmanın detayları da belli olmaya başladı. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021, bu yıl 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmacı seçimleri için titizlikle çalışılan yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım oluşturuluyor.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Yarışmayla ilgili detayları kişisel Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, bu yıl için şu ana kadar sadece oyuncu Cemal Hünal'ın gideceğini açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Songül Karlı Coşkun Sabah İbrahim Büyükak
Spor Fatih Terim Halis Özkahya Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Noel Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:35:30. #1.15#
title