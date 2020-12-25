Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler?

Survivor sevenlerin merakla beklediği Survivor 2021'in başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor 2021 ne zaman başlayacak? İşte, Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler başlangıç tarihi!

TV8'in büyük bir merakla beklenen yarışması Survivor 2021 için artık geri sayım başladı. Hazırlıkları devam eden yarışmanın detayları da belli olmaya başladı. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021, bu yıl 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmacı seçimleri için titizlikle çalışılan yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım oluşturuluyor.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Yarışmayla ilgili detayları kişisel Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, bu yıl için şu ana kadar sadece oyuncu Cemal Hünal'ın gideceğini açıkladı.