Survivor 2021 Merve Aydın kimdir? Survivor Ünlüler takımı Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Aydın Instagram hesabı ne?

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SURVİVOR 2021 MERVE AYDIN KİMDİR?

Dönemin en çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakterini canlandıran ve o sırada 7 yaşında olan Merve Aydın'nın değişimi sürekli magazin gündeminde yer alıyor.

Merve Aydın, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Merve Aydın'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Merve Aydın, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Merve Aydın ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Merve Aydın, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Merve Aydın, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

MERVE AYDIN FİLMLERİ

Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. 1.74 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres

SURVİVOR MERVE AYDIN INSTAGRAM HESABI NE?

Survivor Merve Aydın "merveaydin94" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: