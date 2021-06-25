Survivor 2021 kim kazandı? Survivor şampiyonu ne zaman açıklanacak, kim elendi, kim kazandı?

Survivor 2021 sezonunun yarı finali dün ekrana geldi. Mavi takımdan Poyraz ve Ayşe'nin kaldığı, Kırmızı takımdan ise İsmail ve Aleyna'nın kaldığı yarı finalde iki isim elendi, iki isim ise finale kaldı. İzleyiciler ise Survivor 2021 şampiyonu kim oldu aramasını şimdiden yapmaya başladı. Peki Survivor'da kim elendi, finalistler kim oldu? Survivor 2021 kim kazandı? Survivor şampiyonu ne zaman açıklanacak, kim elendi, kim kazandı?

Survivor 2021 sezonunun yarı finali dün ekrana geldi. Mavi takımdan Poyraz ve Ayşe'nin kaldığı, Kırmızı takımdan ise İsmail ve Aleyna'nın kaldığı yarı finalde iki isim elendi, iki isim ise finale kaldı. İzleyiciler ise Survivor 2021 şampiyonu kim oldu aramasını şimdiden yapmaya başladı. Peki Survivor'da kim elendi, finalistler kim oldu? Survivor 2021 kim kazandı? Survivor şampiyonu ne zaman açıklanacak, kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021 yarı finalinde ilk olarak Kırmızı takımdan Aleyna, Mavi takımdan ise Poyraz arasında SMS mücadelesi yaşandı. Kazanan isim Poyraz oldu ve Aleyna yarı finalde elenen ilk isim oldu.

Ardından İsmail, Poyraz ve Ayşe'nin kaldığı yarı finalde SMS mücadelesini Ayşe kaybetti. Ayşe yarı finalde elenen ikinci isim oldu.

SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2021 sezonunun finaline kalan son iki isim Kırmızı takımdan İsmail, Mavi takımdan Poyraz oldu. Bu akşam büyük mücadelenin yaşanacağı Survivor canlı yayınında bu iki isimden biri Survivor 2021 şampiyonu olacak.