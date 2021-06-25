Survivor 2021 kim kazandı? Survivor şampiyonu ne zaman açıklanacak, kim elendi, kim kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor 2021 kim kazandı? Survivor şampiyonu ne zaman açıklanacak, kim elendi, kim kazandı?

Survivor 2021 kim kazandı? Survivor şampiyonu ne zaman açıklanacak, kim elendi, kim kazandı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Survivor 2021 sezonunun yarı finali dün ekrana geldi. Mavi takımdan Poyraz ve Ayşe'nin kaldığı, Kırmızı takımdan ise İsmail ve Aleyna'nın kaldığı yarı finalde iki isim elendi, iki isim ise finale kaldı. İzleyiciler ise Survivor 2021 şampiyonu kim oldu aramasını şimdiden yapmaya başladı. Peki Survivor'da kim elendi, finalistler kim oldu? Survivor 2021 kim kazandı? Survivor şampiyonu ne zaman açıklanacak, kim elendi, kim kazandı?

Survivor 2021 sezonunun yarı finali dün ekrana geldi. Mavi takımdan Poyraz ve Ayşe'nin kaldığı, Kırmızı takımdan ise İsmail ve Aleyna'nın kaldığı yarı finalde iki isim elendi, iki isim ise finale kaldı. İzleyiciler ise Survivor 2021 şampiyonu kim oldu aramasını şimdiden yapmaya başladı. Peki Survivor'da kim elendi, finalistler kim oldu? Survivor 2021 kim kazandı? Survivor şampiyonu ne zaman açıklanacak, kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021 yarı finalinde ilk olarak Kırmızı takımdan Aleyna, Mavi takımdan ise Poyraz arasında SMS mücadelesi yaşandı. Kazanan isim Poyraz oldu ve Aleyna yarı finalde elenen ilk isim oldu.

Ardından İsmail, Poyraz ve Ayşe'nin kaldığı yarı finalde SMS mücadelesini Ayşe kaybetti. Ayşe yarı finalde elenen ikinci isim oldu.

SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2021 sezonunun finaline kalan son iki isim Kırmızı takımdan İsmail, Mavi takımdan Poyraz oldu. Bu akşam büyük mücadelenin yaşanacağı Survivor canlı yayınında bu iki isimden biri Survivor 2021 şampiyonu olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Kaan Yıldırım Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor 2021 kim kazandı? Survivor şampiyonu ne zaman açıklanacak, kim elendi, kim kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 23:12:55. #1.14#

title