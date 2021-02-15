Survivor 2021'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?
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Survivor 2021'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

15.02.2021 05:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 05:36
Survivor 2021'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor 2021'de 15 Şubat bugün ekranlarda olacak 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Gerilim ve rekabetin hat safhada olduğu fragmanda ödül oyununu kim kazanacak? Survivor 2021'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının fragmanında ödül oyunu olan voleybol maçı oynanıyor. ödül oyunu sırasında Ayşe ve Dora ağız dalaşına giriyor. Ödül oyununu kazanabilmek için gücünü sonuna kadar Ünlüler ve Gönüllüler mücadele ediyor. Voleybol kabiliyetinin ön planda olduğu ödül oyununda Survivor 2021'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Peki, ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor 2021'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

SURVİVOR 2021'IN 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor 2021'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

TV8 ekranının rekor kıran yarışması Survivor 2021'de bu akşam ödül oyunu oynanacak. Günlük hayatta da top ile oynanan spor aktivitesi olan voleybol maçı yapılacak. En çok topu karşılayanın ödül oyununu kazandığı, Ünlüler ve Gönüllüler topu karşılayabilmek için çabalayacaklar. Survivor 2021 ödül oyunu esnasında Gönüllüler takımından Öykü ile Batuhan arasında bencillik üzerine gerilim yaşanıyor.

Survivor 2021'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?
Survivor 2021'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?
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