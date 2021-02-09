Survivor 2021'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! İletişim oyununu kim kazanacak? Survivor 2021 kim elenecek?
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Survivor 2021'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! İletişim oyununu kim kazanacak? Survivor 2021 kim elenecek?

09.02.2021 03:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 03:12
Survivor 2021'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! İletişim oyununu kim kazanacak? Survivor 2021 kim elenecek?

Survivor 2021'de 9 Şubat bugün ekranlarda olacak 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Mücadelenin ve takım ruhunun ön planda olduğu Survivor 2021'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! İletişim oyununu kim kazanacak? Survivor 2021 kim elenecek?

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının fragmanında eleme gerginliği tüm stresiyle yaşanıyor ve bu da ada sakinlerinin tartışma yaşamasına neden oluyor. İletişim oyunu duygulandıran bir ödülle yer alıyor. Survivor 2021'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! İletişim oyununu kim kazanacak? Survivor 2021 kim elenecek?

SURVİVOR 2021'iN 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Tv8 ekranlarına gelen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımları aileleri ile görüşebilmek için kanının son damlalarına kadar mücadele ediyor.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasının 9 Şubat yayınlanacak son bölüm fragmanında her iki takım iletişim oyununda mücadele veriyor. İletişim oyunu ödülünün aileleri ile görüşmesi olması yarışmacılara duygusal anlar yaşatıyor.

Survivor 2021'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! İletişim oyununu kim kazanacak? Survivor 2021 kim elenecek?

SURVİVOR 2021 KİM ELENECEK?

Survivor Türkiye'de 5. haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Doğan ile gönüllüler takımından Hanzade olmuştu. Kalan 2 aday ise bu geceki konseyde SMS birincileri tarafından açıklanacak.

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