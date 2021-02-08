Survivor 2021'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?
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Survivor 2021'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

08.02.2021 06:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 06:37
Survivor 2021'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor 2021'de 8 Şubat bugün ekranlarda olacak 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Gerilim ve rekabetin hat safhada olduğu fragmanda Ödül oyununu kim kazanacak? Survivor 2021'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının fragmanında Gönül, İsmail ve Öykü arasında tartışma yaşanıyor. Ödül oyununu kazanabilmek için Ünlüler ve Gönüllüler sonuna kadar mücadele ediyor. Hızın ön planda olduğu ödül oyununda Survivor 2021'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor 2021'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

TV8 ekranının rekor kıran yarışması Survivor 2021'de bu akşam ödül oyunu oynanacak. Suyun içinde oynanacak oyunca hızlı olmak ve parkuru erken bitirmek takımları ödüle daha çok yakınlaştırıyor. Adrenalinin çok yüksek olduğuSurvivor 2021 ödül oyununda Dora ile Yunus Emre arasında gerilim yaşanıyor.

Survivor 2021'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?
Survivor 2021'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?
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