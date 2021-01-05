Survivor 2021 Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli? Hanzade Ofluoğlu Instagram hesabı ne?

Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Hanzade Ofluoğlu, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor Hanzade Ofluoğlu hakkında, Survivor Gönüllüler takımı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, Hanzade Ofluoğlu Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 Hanzade Ofluoğlu kimdir, gibi sorular soruluyor.

Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Gönüllüler takımında yer alan Hanzade Ofluoğlu, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli? Hanzade Ofluoğlu Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Hanzade Ofluoğlu kimdir?

SURVİVOR 2021 HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir'de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya'da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum."

SURVİVOR 2021 INSTAGRAM HESABI NE?

Survivor Hanzade Ofluoğlu "ofhanzade" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: