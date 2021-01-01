Survivor 2021 fragmanı ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?

Ekranların bunca yıldır merakla ve heyecanla izlenen uzun soluklu yarışması Survivor için yeni yılda yayın tarihi açıklanmıştı. Survivor 2021 sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2021 fragmanın ne zaman yayınlanacağı açıklama yaptı mı? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? İşte detaylar...