Survivor 2021 fragmanı ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?
Ekranların bunca yıldır merakla ve heyecanla izlenen uzun soluklu yarışması Survivor için yeni yılda yayın tarihi açıklanmıştı. Survivor 2021 sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2021 fragmanın ne zaman yayınlanacağı açıklama yaptı mı? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Geri sayım başlayan Survivor 2021'in yayın tarihi belli oldu. Acun Ilıcalı'nın ünlüler-gönüllüler formatında ekrana getireceği yarışma 9 Ocak'ta seyirci karşısına çıkacak.
SURVİVOR 2021 FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 fragmanı tarihi konusunda açıklama yapan Acun Ilıcalı, kısa bir süre sonra yayınlanacak açıklamasını yaptı. Survivor 2021 ise9 Ocak'ta yayınlanacak.
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021 sezonu 9 Ocak'ta başlayacak.
SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.
En son Şeref Sözü dizisinde rol alan oyuncu Öykü Çelik, 'Spordan çıktım, Survivor'a hazırlanıyorum.' dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban da kadroda yer alacak.