Survivor 2021 final ne zaman, nerede? Survivor 2021 yarı final ve final karşılaşmaları ne zaman yapılacak, hangi ülkede? Finaller ne zaman?

Survivor'da dün eleme yapılmasının ardından yarı final ve final karşılaşmaları ne zaman ve nerede yapılacak merak edildi. Peki, 2021 Survivor finalleri nerede olacak? 2021 Survivor yarı final maçları hangi ülkede yapılacak? Survivor 2021 yarı final ve final hangi gün oynanacak? Yarı finaller ne zaman? Son dörtlüye kim kaldı?