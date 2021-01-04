Survivor 2021 Fahrettin kimdir? Survivor Ünlüler takımı Fahrettin kaç yaşında, nereli? Fahrettin Instagram hesabı ne?
04.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:07
Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan Fahrettin, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor Fahrettin hakkında, Survivor Ünlüler takımı Fahrettin kaç yaşında, nereli, Fahrettin Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 Fahrettin kimdir, gibi sorular soruluyor.
Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Ünlüler takımında yer alan Fahrettin, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Fahrettin kimdir? Survivor Ünlüler takımı Fahrettin kaç yaşında, nereli? Fahrettin Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Fahrettin kimdir?
SURVİVOR 2021 FAHRETTİN KİMDİR?
Gerçek adı: Hayrettin Onur Karaoğuz
Doğum tarihi: 1 Ocak 1984
Kaç yaşında: 37 yaşında
Nereli: Bakırköy, İstanbul
Boy: 1,78 m
Diğer ad(lar)ı: Hayrettin; Harry
Eğitim: Kadir Has Üniversitesi
Hayrettin Onur Karaoğuz Türk İnternet ünlüsü, oyuncu, sunucu ve komedyen.
Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.
Klipleri
• Işın Karaca - Dert Bende Derman Sende
• Direc-t - Derya
SURVİVOR FAHRETTİN INSTAGRAM HESABI NE?
Survivor Fahrettin "hayrettin" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:
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