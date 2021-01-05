Survivor 2021 Emin Günenç kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Emin Günenç kaç yaşında, nereli? Emin Günenç Instagram hesabı ne?
05.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:55
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SURVİVOR 2021 EMİN GÜNENÇ KİMDİR?
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım."
SURVİVOR 2021 EMİN GÜNENÇ KİMDİR?
Survivor Emin Günenç "emingunenc" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:
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