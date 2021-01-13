Survivor 2021'e veda eden ilk isim belli oldu
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Survivor 2021'e veda eden ilk isim belli oldu

13.01.2021 08:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:23
Survivor 2021'e veda eden ilk isim belli oldu

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül oyunu oynandı.

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül oyununu 10'a 9 kazanan Ünlüler takımı konseye mutlu bir şekilde geldi. Fakat dün dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında hüzün hakimdi ve aralarından bir yarışmacı adaya veda etti.

Konseyde en çok oyu alan Poyraz oldu ve bir isim söyledi. Söylediği isim ise Reşat'tı. Böylece eleme Sena, Dora ve Reşat arasında gerçekleşti.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada adaya veda eden ismi duyurdu. Survivor 2021'de ilk elenen isim Sena oldu. Sene şu açıklamayı yaptı:

Acun Bey öncelikle bana oy atan, destek olan herkese teşekkür ederim. Daha sonra sizlere ve ekibinize çok teşekkür ederim. Buraya kadarmış. Demek bundan sonrası benim için hayırlı değilmiş. Üzüldüm ama asla isyan etmem.

Öte yandan Sena'nın elenmesiyle birlikte arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Hürriyet

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