Survivor 2021'de kim elendi? Survivor 2021'e kim veda etti?

26 Ocak Salı günü Survivor'da ada konseyi vardı. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda, Survivor 2021'de kim elendi? Survivor 2021'e kim veda etti? sorusuna yanıt buldu.

Survivor Ünlüler Gönüllüler arasında devam eden mücadelede 26 Ocak Salı günü yapılan oylama ve SMS sonucunda bir kişi adaya veda etti. SMS oyları sonucunda ünlüler takımından İsmail, gönüllüler takımından ise Poyraz birinci oldu. Bahar, İlayda, Duygu ve Bahar ise potada yer alıyorlar. Peki, Survivor 2021'de kim elendi? Survivor 2021'e kim veda etti? Detaylarda!

SURVİVOR 2021'DE KİM ELENDİ?

TV8'de yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında üçüncü haftasında devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllülerden oluşan takımlar, adada kalabilmek için kıran kırana mücadele veriyor. Tv8'in en çok izlenen programı olan Survivor yarışmasında dün, 26 Ocak Salı günü ada konseyinde bir veda gerçekleşti. Adana konseyinde SMS birincileri Ünlüler takımından İsmail takım arkadaşı Baharı potaya yollarken, Gönüllüler takımının SMS birincisi Poyraz takım arkadaşı Duygu'yu potaya yolladı.

SURVİVOR 2021'DE KİM VEDA ETTİ?

Halktan gelen SMS'ler sonucunda Acun Ilıcalı elenen kişiyi açıkladı. SMS'ler sonucunda en az oy alarak, Survivor 2021'e veda eden isim Bahar oldu.