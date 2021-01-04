Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir? Survivor Ünlüler takımı Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Cemal Hünal Instagram hesabı ne?
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Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir? Survivor Ünlüler takımı Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Cemal Hünal Instagram hesabı ne?

04.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:33
Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir? Survivor Ünlüler takımı Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Cemal Hünal Instagram hesabı ne?

Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor Cemal Hünal hakkında, Survivor Ünlüler takımı Cemal Hünal kaç yaşında, nereli, Cemal Hünal Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir, gibi sorular soruluyor.

Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir? Survivor Ünlüler takımı Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Cemal Hünal Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir?

SURVİVOR 2021 CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur.

Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.

İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.

2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "Issız Adam" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı. Antakya'da atları köpekleri olan bir köy evi var.

Nişantaşı'nda "Zazie"adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında "Port Sedef" adıyla bir beach club tarzında işletmesi var.

Daha önce Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış .

Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.

Rol aldığı tiyatro oyunları

- 2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

Rol aldığı diziler

Asi ( 2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (dizi) (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

CEMAL HÜNAL FİLMLERİ

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

SURVİVOR CEMAL HÜNAL INSTAGRAM HESABI NE

Survivor Cemal Hünal "cemalhunal" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:

Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir? Survivor Ünlüler takımı Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Cemal Hünal Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir? Survivor Ünlüler takımı Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Cemal Hünal Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir? Survivor Ünlüler takımı Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Cemal Hünal Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir? Survivor Ünlüler takımı Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Cemal Hünal Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir? Survivor Ünlüler takımı Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Cemal Hünal Instagram hesabı ne?
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