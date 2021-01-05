Survivor 2021 Ayşe Yüksel kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Ayşe Yüksel Özdemir kaç yaşında, nereli? Ayşel Yüksel Instagram hesabı ne?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan bir diğer isim de Ayşe Yüksel oldu. Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe Yüksel kimdir? Sorusunun yanıtı, Survivor takipçileri tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bu yıl gönüllüler takımında yarışacak olan Ayşe Yüksel, iddialı sözleriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Tenis hocalığı yapan Ayşe Yüksel'in nereli ve kaç yaşında olduğu merak edilen konular arasında yer almaya başladı. P

AYŞE YÜKSEL ÖZDEMİR KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel, kendisinden şu şekilde bahsediyor;

"Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum."

AYŞE YÜKSEL INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Ayşe Yüksel'in Instagram hesabına haberimizde yer vereceğiz...