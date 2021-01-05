Survivor 2021 Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Aleyna Kalaycıoğlu Instagram hesabı ne?

Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hakkında, Survivor Gönüllüler takımı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, Aleyna Kalaycıoğlu Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, gibi sorular sorul

Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Aleyna Kalaycıoğlu Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

SURVİVOR 2021 ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, kendisi hakkında şu bilgileri verdi;

1998 Bursa doğumluyum. Yalova'da büyüdüm. Annemle babam ben 10 yaşındayken ayrıldı. Annem ve kardeşimle İstanbul'a taşındık. Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum. Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.

SURVİVOR 2021 ALEYNA KALAYCIOĞLU INSTAGRAM HESABI NE?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu "aleynakalayciogluu" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: