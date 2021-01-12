EXXEN Survivor SMS Sıralaması | Survivor 2021 1. Hafta SMS Sıralaması!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EXXEN Survivor SMS Sıralaması | Survivor 2021 1. Hafta SMS Sıralaması!

12.01.2021 23:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:16
EXXEN Survivor SMS Sıralaması | Survivor 2021 1. Hafta SMS Sıralaması!

Survivor 2021 1. hafta SMS Sıralaması www.exxen.com adresinde yayınlandı! Survivor SMS sıralamasını sizin için www.exxen.com.tr adresinden derledik!

Survivor 2021, ilk hafta elemesiyle TV8 ekranlarında yer alıyor! Acun UIlıcalı'nın da Survivor'da duyurduğu gibi, Survivor 2021 1. Hafta SMS Sıralaması bu sene www.tv8.com adresinde değil Acun Ilıcalı yeni platformu Exxen'de yayınlanıyor! Exxen Survivor SMS Sıralaması www.exxen.com adresinden sizler için derledik. İşteSurvivor 2021 1. Hafta SMS Sıralaması!

EXXEN SURVİVOR SMS SIRALAMASI!

Survivor haftanın birincisi Poyraz olmuştur! 2021 Survivor 1. hafta SMS sıralaması www.exxen.com.tr adresinde şu şekildedir:

  1. Poyraz
  2. Reşat
  3. Ayşe
  4. Emin
  5. Hanzade
  6. Yunus Emre
  7. Steven
  8. Dora
  9. Aleyna
  10. Sena
  11. Sancakay
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Donald Trump İlker Başbuğ Muharrem İnce Nikol Paşinyan
Magazin Kanye West Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Türk Twitter Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EXXEN Survivor SMS Sıralaması | Survivor 2021 1. Hafta SMS Sıralaması! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 23:16:35. #1.14#
title