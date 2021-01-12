EXXEN Survivor SMS Sıralaması | Survivor 2021 1. Hafta SMS Sıralaması!

Survivor 2021 1. hafta SMS Sıralaması www.exxen.com adresinde yayınlandı! Survivor SMS sıralamasını sizin için www.exxen.com.tr adresinden derledik!

Survivor 2021, ilk hafta elemesiyle TV8 ekranlarında yer alıyor! Acun UIlıcalı'nın da Survivor'da duyurduğu gibi, Survivor 2021 1. Hafta SMS Sıralaması bu sene www.tv8.com adresinde değil Acun Ilıcalı yeni platformu Exxen'de yayınlanıyor! Exxen Survivor SMS Sıralaması www.exxen.com adresinden sizler için derledik. İşteSurvivor 2021 1. Hafta SMS Sıralaması!

EXXEN SURVİVOR SMS SIRALAMASI!

Survivor haftanın birincisi Poyraz olmuştur! 2021 Survivor 1. hafta SMS sıralaması www.exxen.com.tr adresinde şu şekildedir: