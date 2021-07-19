Survivor 2020 ve 2021 bir arada!

Yasin Obuz : Merhaba Ayşe Hanım, hoş geldiniz.

Yasin Obuz : Merhaba Ayşe Hanım, hoş geldiniz.

Ayşe Yüksel : Merhaba Yasin Bey, nasılsınız?

Yasin Obuz : Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?

Ayşe Yüksel : Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.

Yasin Obuz : Buraya neden geldiniz?

Ayşe Yüksel : Buraya beni destekleyen arkadaşıma destek vermeye geldim. Sonuna kadar bum.

Ferit Ömeroğlu : Ayşe'ye oy verdin mi?

Yasin Obuz : Oy değil; oylar verdim. Ayşe'ye yaptığım reklamı kendime bile yapmadım yani.

Yasin Obuz : Merhaba Aycan Hanım. Sizi buraya hangi rüzgar attı?

Aycan Andaç : Yasin Bey'in bir lansman'ı varmış. Uğrayıp kutlamak istedik. Üçüncü şarkın için tebrik ediyorum.

Yasin Obuz : Teşekkür ediyorum.

Yasin Obuz : Nasılsınız Steve Bey?

Steven Salam : Çok şükür çok iyiyim. Yasin'i bu güzel gününde rahat bırakmak istemedim. Kendim gelip onu rahatsız etmek istedim.

Yasin Obuz : Steve yarışmadan sonra ne yaptın?

Steven Salam : Gerçekten çok zor bir süreç geçirdik. Sen ve Aycan bunu zaten çok iyi biliyorsunuz. 6 ay boyunca ciddi anlamda psikolojik bir savaş verdik. Şimdi sadece kafamızı dağıtıyoruz.

Ferit Ömeroğlu : Yasin Obuz ile nereden tanışıyorsunuz? Yasin'in "Survivor 2021" ile nasıl bir ilişkisi var?

Batuhan Karacakaya : Onun daha önceki tecrübelerinden dolayı ben ona gerçekten değer veriyordum. O yüzden gitmeden önce bir konuşmuşluğumuz oldu. İyi bir abi-kardeş ilişkisi kurduk.

Ferit Ömeroğlu : Nasıl gidiyor?

Batuhan Karacakaya : İyi gidiyor. Aslında daha yeni yeni İstanbul'a alıştım diyebilirim. Geldiğimden beri bir koşturmaca içerisindeyim.

Ferit Ömeroğlu : O yoğunluğu ve yıpratıcılığı atabildin mi üzerinden?

Batuhan Karacakaya : Aslında atamadım hala. Üstümde bir yorgunluk var. Alışma sürecim var henüz. Alışamadım çünkü evde oturmadım geldiğimden itibaren.

Ferit Ömeroğlu : En çok neye heves edip gelir gelmez yedin?

Batuhan Karacakaya : Bir tek fındık ezmesi. Çünkü büyük ödüllerde hamburger, kebap gibi şeyleri yiyorsun zaten.

Ferit Ömeroğlu : Yarışmacı burada kazandığını vurguluyor.

Batuhan Karacakaya : Kazandık tabii kazanmadık değil.

Ferit Ömeroğlu : Nasıl geçmişti? Çok kısa bir şekilde özetler misin?

Batuhan Karacakaya : Çok zordu gerçekten.

Ferit Ömeroğlu : Şarkı patlıyor mu?

Yasin Obuz : Şarkı şu an patlıyor ve güzel gidiyor. İnşallah daha iyi olur. Herkesin eline emeğine sağlık.

Ferit Ömeroğlu : Ayşe, Yasin Obuz ile nereden tanışıyorsun?

Ayşe Yüksel : Yasin ile ortak bir arkadaşımız vardı. Onun sayesinde Survivor elemeleri zamanında tanıştık. Sonrasında arkadaş olduk.

Ferit Ömeroğlu : "Survivor 2020" ile "Survivor 2021" arasında ilginç bir birliktelik var. Dinamiğinde de Yasin Obuz var.

Ayşe Yüksel : Evet, birleşme partisini dışarıda yaşıyor gibiyiz. Bizim için daha iyi oldu. Arkadaşlığımız da güzel devam ediyor. Birbirimize katkımız oldu. O, beni desteklemiş Survivor sırasında. Ben de şimdi onu desteklemeye geldim.

Ferit Ömeroğlu : Ayşe nasıl bir arkadaş?

Yasin Obuz : Ayşe muhteşem bir arkadaş.

Ferit Ömeroğlu : Cefakar mı, fedakar mı?

Yasin Obuz : Cefakar, fedakar ve aynı zamanda dilbaz. Bir kadın gerektiği zaman konuşmalı. Ayşe de gerektiği zaman konuşuyor. Bu da çok güzel bir şey. Onun bu huyunu çok seviyorum. Gerçekten efsane bir insan. Kadınlarımıza her zaman başrolü bırakmak lazım.

Ferit Ömeroğlu : Ayşe, sen şarkı söylüyor musun?

Ayşe Yüksel : Evet.

Ferit Ömeroğlu : Sesin güzel mi?

Ayşe Yüksel : Evet, olmasa neden söyleyeyim? (Gülüyor.) Kendi yazdığım bestem de var.

Ferit Ömeroğlu : Bir single çıkar mı?

Ayşe Yüksel : Evet. Yasin'in bu lansman'ı bitsin. Ondan sonra tekrar ben de çalışmalara başlayacağım. Şu an kafamı dağıtmaya çalışıyorum çünkü Survivor'u tam atlatmış değilim.

Ferit Ömeroğlu : Son görüşmemize göre biraz daha iyisin. İlk geldiğin zaman bir sersemlik vardı.

Ayşe Yüksel : Evet, o psikolojiden çıkmak çok zor. Hala çok kalabalıktan bunaldığım zaman kendi kabuğuma çekilip yalnız kalmaya çalışıyorum. Çünkü yalnızlığa alışmamışız. İnsan orada bütün ekipçe bir şeyler yapmaya alıştığı için dışarı çıktığı zaman yalnız kalmak istemiyor. Ama bir an önce yalnız başıma da bir şeyler yapabildiğimi ve kendime yetebildiğimi göstermem gerekiyor.

Ferit Ömeroğlu : Bir önceki röportajımızda "Doriş" ve "Poyriş" konusunda eleştiri geldi. Siz birbirinize böyle mi hitap ediyorsunuz?

Ayşe Yüksel : Aslında başta Dora diyordum. Baktım Dora çok kaba geliyor. Aramızdaki samimiyet de gün geçtikçe ilerliyor. Ben de "Doriş" diyeyim daha samimi olsun dedim.

Ferit Ömeroğlu : "Aramızdaki samimiyet de gün geçtikçe ilerliyor." cümlesi bir yerlere çekilir mi?

Ayşe Yüksel : Hayır, Survivor'da ilerledi demek istedim.

Ferit Ömeroğlu : Yasin, bu kadar insanı buraya toplamak hatta Survivor yarışmacılarını bir araya getirmek bence çok değerli...

Yasin Obuz : Önemli olan gönüllerin bir olması. O yüzden elimizden geldiği kadar gönülleri birleştirmeye çalışıyoruz. Başardığımı da düşünüyorum.

Ferit Ömeroğlu : Daha önce görülmüş bir şey değil. Yaptığın şey enteresan.

Yasin Obuz : Bunun olması gerekiyordu diye düşündüm. Çünkü bir mix yapmak istedim ve öyle oldu. Birçoğunu da topladık buraya. O yüzden mutluyum.

Ferit Ömeroğlu : Şarkı bence çok güzel oldu.

Yasin Obuz : Evet, şarkı bu yaz bütün kulüplerde ve beach'lerde çalacak diye düşünüyorum.

Ferit Ömeroğlu : Gençliğin nabzını tuttun gibi.

Yasin Obuz : Bu defa yakaladık. Umarım daha iyisi olur.

Ferit Ömeroğlu : Yasin Obuz'u daha nerelerde göreceğiz?

Yasin Obuz : Ben müziği müzisyen olduğum için değil; sevdiğim için yapıyorum. O yüzden herkes hayallerinin peşinden gitmeli. Bu işte çok iyi ve profesyonelim demiyorum. Ama gelişime açık bir insanım. O yüzden benim için sorun yok. Her zaman hayallerimin peşinden gitmek istediğim için yapıyorum.

Ferit Ömeroğlu : Müzikten dolayı eleştiri almaktan hiç korktun mu?

Yasin Obuz : Müzikten dolayı eleştiriliyorum. Çünkü insanlar her şeyi sahiplenmeyi seviyor. Herkes annesinin karnından müzisyen olarak doğmadı. Herkes hayallerinin peşinden gitsin.

Ferit Ömeroğlu : Senden kurban bayramı mesajı da alabilir miyiz?

Yasin Obuz : Bütün büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Umarım bayramınız en iyi şekilde geçer. Trafiğe dikkat edelim. Büyüklerimizi ve yaşlılarımızı her zaman sevip sayalım.

Kaynak: Hürriyet