Survivor 2018'in Çeyrek Finali 29 Haziran'da Yayınlanacak

Kameraman Alper Baycın'ın ölümü nedeniyle yayın tarihi ertelenen Survivor 2018 çeyrek finalinin ekrana geleceği gün belli oldu. Survivor 2018 çeyrek finali bu akşam yayınlanacak.

FİNAL BÖLÜMLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Survivor 2018'de finale 2 gün kalaekipte yer alan ve kameramanlık yapan Alper Baycın, Dominik'te iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı bu üzücü olayı Çarşamba akşamı canlı yayından duyurmuş ve çeyrek final bölümünü iptal etmişti. Yaşanan acı olayın ardından Survivor'ın Perşembe akşamı Kıbrıs'tan yayınlanması planlanan yeni bölümü de iptal etmişti.

YARI FİNAL VE FİNAL BÖLÜMÜNÜN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yarışmanın yarı finali 30 Haziran, final bölümü ise 1 Temmuz Pazar akşamı ekranlara gelecek.