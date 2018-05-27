Survivor'da Adem ve Turabi Birbirine Girdi, Acun Ilıcalı Çıldırdı
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Adem ve Turabi arasındaki kavgaya sinirlenen Acun Ilıcalı, öfkeden çılgına dönüyor.
Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Oynanan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden taraf olan Gönüllüler takımı yaptıkları oylama sonucunda eleme adayını belirledi. Eleme adayları Hakan ve Yağmur oldu. Eleme adaylarının belli olmasından sonra bu akşam ekrana gelecek bölümün fragmanı da yayınlandı.
ACUN ILICALI ADETA ÇILDIRDI
Ünlüler takımında Adem ile Turabi'nin kavgasından sonra Acun Ilıcalı adeta çıldırdı. İplerin iyice gerildiği yarışmada Acun Ilıcalı, "Arkadaşlar susalım artık, konuşanı atacağım" diye bağırarak müdahalede bulundu. Merve Aydın araya girerek Turabi ve Adem'i ayırmaya çalıştı.
YORUMLAR (10)
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Türkiye''de kameraların karşısından hiç inmeyen iki kişi var; biri ''O'', öbürü de Turabi. Ne kadar da birbirlerine benziyorlar. Her gün kavga, herkesle kavga, her yerde kavga.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu acun yıllardan beri yaptıgı aykırı programlarla, toplumun kültürel degerlerini bir bir yok etti,akapeye bu konuda ne kırgın ve kızgın olduğuma anlatamam,ayrıca hükümetin dört hak mezhebi kaldırma çabaları,akapenin gerçek kimliginin ne olduğunu gözler önüne sermiştir.Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırSAMET: LAN KES ! SANA PARAMI VERİYORLAR, GEL BURALARDA PROPAGANDA YAP DİYE ! NE BOŞ ADAMSIN1 3 Yayından Kaldır
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Turabi burasi senin ciftligin degil! Bunu daha kac kez soyleyeceksin acun? Diskalifiye et artik su turabi yi. Adem gibi efendi adami cileden cikardi, keza hakani anil. Bulasmadigi kisi kalmadi hilmicem den korkuyor nedense ona bulasamiyor hadi hilmiceme de kafa tutsana!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Iyi gunler yagmur elenir herhalde turabi cok kavgaci elense iyi olur bakalim aksam nolucakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır