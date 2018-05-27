Survivor'da Adem ve Turabi Birbirine Girdi, Acun Ilıcalı Çıldırdı

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Oynanan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden taraf olan Gönüllüler takımı yaptıkları oylama sonucunda eleme adayını belirledi. Eleme adayları Hakan ve Yağmur oldu. Eleme adaylarının belli olmasından sonra bu akşam ekrana gelecek bölümün fragmanı da yayınlandı.

ACUN ILICALI ADETA ÇILDIRDI

Ünlüler takımında Adem ile Turabi'nin kavgasından sonra Acun Ilıcalı adeta çıldırdı. İplerin iyice gerildiği yarışmada Acun Ilıcalı, "Arkadaşlar susalım artık, konuşanı atacağım" diye bağırarak müdahalede bulundu. Merve Aydın araya girerek Turabi ve Adem'i ayırmaya çalıştı.