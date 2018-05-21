Survivor'ın Yeni Bölümünde Nagihan'ın "Kalleşlik" Çıkışı Ortalığı Karıştırıyor

Survivor 2018'in Pazartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde hem ödül oyunu, hem de eleme heyecanı yaşanacak.

NAGİHAN ÇOK KIZDI

Survivor'da haftalar sonra dokunulmazlık oyununda başarı gösteremeyen Gönüllüler'de takım karışıyor. İki dokunulmazlık oyununu kaybederek dört eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımında adı yazılan Nagihan'ın sert tepkileri dikkat çekiyor.

GÖNÜLLÜLER ADASI KARIŞTI!

Konsey sonrasında gece adada takım arkadaşlarına tepki gösteren Nagihan, "Ben kalleşliğe karşıyım" sözleriyle adını yazanlara kızıyor. Nagihan'ın bu sözleri adadaki gerginliği daha da tırmandırdı.