Survivor'da Büyük Kavga! Hilmicem ve Mustafa Birbirine Girdi

Survivor yeni bölümde Ünlüler'de Turabi krizi devam ederken karşı takıma verilen bölünmüşlük hissi başta Ümit Karan olmak üzere birçok yarışmacıyı rahatsız ediyor. Bu akşamki ödül oyununda ise Hilmicem ile Mustafa arasında büyük bir gerilim yaşanıyor. Olaya Murat'ın da dahil olmasıyla birlikte gerilim daha da tırmanıyor.

TURABİ KRİZİ DEVAM EDİYOR

Survivor 73. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler'de Turabi krizi devam ediyor. Turabi'nin tek başına takılması Ümit Karan'ı rahatsız ederken birçok yarışmacı da Karan'a destek veriyor. Turabi ise kendine haksızlık edildiğini diğer yarışmacıların da bölünmüş olduğunu söylüyor.

SURVIVOR'DA BÜYÜK GERİLİM

Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler, ödül oyununa çıkıyor. Yarışmacılar ödülü görünce adeta kendinden geçiyorlar. Bu sırada yarışma esnasında büyük bir gerilim yaşanıyor. Mustafa'nın argo sözü Hilmicem'i çılgına çeviriyor. İkili karşı karşıya gelirken diğer yarışmacıların araya girmesiyle birlikte ortalık yatışırken yeni bir kıvılcım dalgası da bu sefer Murat Ceylan ile Mustafa'yı karşı karşıya getiriyor.