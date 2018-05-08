Survivor'da Sert Mizacıyla Tanınan Turabi, Hüngür Hüngür Ağladı

Survivor'da Sert Mizacıyla Tanınan Turabi, Hüngür Hüngür Ağladı

İlgiyle izlenen Survivor'da sert mizacı ile tanınan Turabi, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde gözyaşlarına boğuluyor.

Survivor'da son bölümlerde Turabi krizi yaşanıyor. Geçen hafta Anıl ve Hakan'a küfür edip 5 oyun ceza alan ve ödüllerden yararlanamayıp deyim yerindeyse sürgün hayatı geçiren Turabi, bu sefer de takım arkadaşlarına cephe aldı.

YENİ STRATEJİ UYGULUYOR

Son konseyde bütün takım arakadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, adada ve oyunlarda yalnız takılarak yeni bir strateji uyguladı. Diğer yarışmacılar ise Turabi'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Yeni bölümle birlikte çok farklı bir Turabi karşımıza çıkıyor. İki takım bu akşam ödül oyununa çıkıyor. Oyun iletişim oyunu... Kazanan takım annesinin, Anneler Günü'nü telefonda kutlayacak. Turabi ödülü duyunca kendinden geçiyor. Annesini çok özlediğini belirten başarılı yarışmacı, gözyaşlarına engel olamıyor.

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YORUMLAR (31)

  • CATHY :
    Turbo eger tavir almasaydin turbo olamazdi n deyilmi supersin aglama meryem sultan uzulur cunki analarin evlatlari onlarin buyumeyen bebekleridir
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  • HUYSUZ ŞİRİN:
    NORMAL SMS OYLARINDA KESİN GİTMİŞ OLMASI GEREKİRDİ , ACUNUN REYTİNG KORKUSU SEBEBİ İLE BU GÖRGÜSÜZ ADAM ELENMİYOR ,
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