Survivor'da Büyük Kriz! Turabi Oyuna Bile Çıkmadı
TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor'da takım arkadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, oyuna çıkmayarak tepkisini ortaya koydu.
Survivor 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Turabi krizi yaşanıyor. Takım arkadaşlarının kendisini yazmasına sinirlenen Turabi, hem adada hem de oyunda ayrı takılıyor. Hatta oyuna bile çıkmıyor.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
İlk dokunulmazlık sonrası Ünlüler Elif'in ismini yazmıştı. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan Mustafa Kemal ise Merve'nin ismini vermişti.
TURABİ POTAYA GİRDİ
İkinci dokunulmalık oyununu da kaybeden Ünlüler, dün akşam konseyde Turabi'nin ismini verdi ve eleme potasına çıkardı.
YORUMLAR (53)
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Acunn kardeşim artık şu turayı herifi gönder göz zevkimiz bozuluyor eyvallahCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Bu Turabi yi kimse sevmiyor. şayet bu akşamki Konseyde elenmezse, o zaman yarışmada şaibe vardır.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Terbiyesiz Turabinin gitme vakti geldi. Survıvor izleyen gençlere ve küçüklere çok kötü bir ÖRNEK tipitip.Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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Bu Turabi nin orda olması zaten tamamen yanlış. herifte saygı, sevgi diye birşey yok. Biran önce elenemsi lazım.Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Bu Turabinin ettigi onca kufuru hakareti baska yarismaci yapsa o adada kalabilirmiydi cok merak ediyorum... Çifte standart var Acun IlicaLi..Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır