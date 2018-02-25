Survivor'ın Yeni Bölümünde Kılıçlar Çekiliyor! Merve ile Nihat Doğan Birbirine Giriyor
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Survivor'ın Yeni Bölümünde Kılıçlar Çekiliyor! Merve ile Nihat Doğan Birbirine Giriyor

Survivor'ın huzurlu ortamı yeni bölümde son buluyor. Fragmanda All Star takımından Merve ile Nihat Doğan birbirine giriyor.

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran programı Survivor'da dün kıran kırana bir mücadele yaşandı. All Star ekibi, Rumenlerle karşılaşmaya çıkıp mağlubiyetle yarıştan ayrılınca sinirler gerildi. Yeni bölümde takım birbirine düşüyor.

MERVE NİHAT'A GÖZDAĞI VERİYOR

Romenlere karşı yenilgiyle dönmelerinden Nihat Doğan'ı sorumlu tutan Merve, yeni bölümde açıyor ağzını yumuyor gözünü. Merve, Nihat'ın karşısına çıkıp gözdağı veriyor. Survivor'ın heyecan dolu yeni bölümü bu akşam TV8 ekranlarında.

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