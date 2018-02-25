Survivor'ın Yeni Bölümünde Kılıçlar Çekiliyor! Merve ile Nihat Doğan Birbirine Giriyor
Survivor'ın huzurlu ortamı yeni bölümde son buluyor. Fragmanda All Star takımından Merve ile Nihat Doğan birbirine giriyor.
TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran programı Survivor'da dün kıran kırana bir mücadele yaşandı. All Star ekibi, Rumenlerle karşılaşmaya çıkıp mağlubiyetle yarıştan ayrılınca sinirler gerildi. Yeni bölümde takım birbirine düşüyor.
MERVE NİHAT'A GÖZDAĞI VERİYOR
Romenlere karşı yenilgiyle dönmelerinden Nihat Doğan'ı sorumlu tutan Merve, yeni bölümde açıyor ağzını yumuyor gözünü. Merve, Nihat'ın karşısına çıkıp gözdağı veriyor. Survivor'ın heyecan dolu yeni bölümü bu akşam TV8 ekranlarında.
YORUMLAR (13)
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Nihat dogani gördükce izleyesim gelmiyor. Aklima özgecan geliyor her defasinda.Cevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
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gönüllülerde en zayıf halka 1- sahra 2- ümit 3- nihat bunlar ilk potada adaya elveda diyeceklerCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır... : Bunlar ünlü1 1 Yayından Kaldır
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bu N.D mahlukatı hep başkaları üzerinden prim yapmaya çalışıyor beyinciğiyle zavallım :)Cevap Yaz 13 7 Yayından KaldırMA: mahlukatlara ayip oluyor ama neyse5 4 Yayından Kaldır