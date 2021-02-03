Survivor 2 Şubat kim elendi? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 2 Şubat Survivor kim elendi?

Survivor 2021 yarışmasında 2 Şubat 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 2 Şubat Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?

SURVİVOR 2 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Survivor Duygu ve Poyraz'ın ardından 3. eleme ismi bugün belli olacak. 3 isim arasından en az oy alan isim adaya veda edecek.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Duygu ve Poyraz ilk 2 eleme adayı olmuştu. Bugün yapılan ada konseyinde 3. bir eleme adayı daha çıkartılacak.

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Duygu

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Ayşe (Poyraz SMS oylamasında 1. olduğu için Ayşe'yi eleme adayı olarak seçti)

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Reşat

Survivor bu hafta eleme adayları Duygu, Ayşe ve Reşat oldu.

EN ÇOK OY ALAN İSİM KİM OLDU?

Gönüllülerde en çok oy alan isim Poyraz oldu.

EN ÇOK OYU ALAN 2. İSİM KİM?

Gönüllülerde en çok oy alan 2. isim Dora oldu.

SURVIVOR 30 OCAK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayı Duygu oldu.

SURVIVOR 31 OCAK ELEME ADAYI KİM OLDU?

İkinci eleme adayı Poyraz oldu.