Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 1. eleme adayının belirlenmesi sonrası dün akşam da 2. Eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'da merak edilen soruların yanıtları.

21 Haziran akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor 2020'de 2. eleme adayı belirlendi. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kimin eleme adayı olacağı merak edilirken Survivor 2. eleme adayı kim oldu ve Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi.

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da 3 isim eleme adayı olacak ve eleme konseyinde SMS oylaması ile bir isim adaya veda edecek. Önceki akşam 1. aday belli olurken dün akşam 2. eleme adayı da belli oldu ve gözler 3. adaya çevrildi. 1. wleme adayı Evrim olmuştu. 2. eleme adayı için izleyiciler dün akşam dokunulmazlık oyununa odaklandı ve 2. İsmin kim olacağını merakla bekledi.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununun galibi Serrcan oldu. Böylece Sercan 2. Eleem adayını belirleme hakkını elde etti.

2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Sercan konseyde şu ifadeleri kullanarak 2. Eleme adayının ismini verdi "İlk aday Evrim olduğu için Evrim'e göre bir aday çıkarmak gerekir. Hep kampta atışma oldu şimdi de SMS'te atışma olsun diye Nisa'yı söylüyorum." Böylece 2. Eleme adayı Nisa oldu.