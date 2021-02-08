Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler arasında bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. oyunun ardından kaybeden takım ada konseyinde 2. eleme adayını çıkardı. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler arasında dokunulmazlık heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Survivor son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybederek Doğan'ı ilk eleme adayı göstermişlerdi. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?sorusunun yanıtı sizlerle!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de 7 Şubat akşamı (bu akşam) yarışmacılarının kaderini belirleyecek dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Oynanan ilk dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler, ikinci dokunulmazlığı da kaybetmemek için mücadele ettiler. Oynanan Survivor dokunulmazlığında Ünlüler 3-0 önde başladılar. Ancak Gönüllüler takımı yarışı bırakmayarak, dokunulmazlık oyunu 8-8'e taşımayı başardılar. Ada konseyinde rahat oturabilmek, dokunulmazlık oyununu kazanmak amacıyla tüm güçleriyle oynayan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler, 7 Şubat akşamında dokunulmazlık mücadelesiyle ekranlara geldi. İlk dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler takımı zorlu parkurda Ünlülerin gerisinde kaldı ve dokunulmazlığı kaybederek ada konseyinde bir kişiyi yazmak zorunda kaldılar. Ada konseyinde yapılan Survivor 2. eleme adayı belli oldu. Ada konseyinde beş farklı kişinin adı yazıldı. En çok adı yazılan Hanzade olarak Survivor 2. eleme adayı oldu.