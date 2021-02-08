Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

08.02.2021 03:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 03:51
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler arasında bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. oyunun ardından kaybeden takım ada konseyinde 2. eleme adayını çıkardı. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler arasında dokunulmazlık heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Survivor son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybederek Doğan'ı ilk eleme adayı göstermişlerdi. Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?sorusunun yanıtı sizlerle!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de 7 Şubat akşamı (bu akşam) yarışmacılarının kaderini belirleyecek dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Oynanan ilk dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler, ikinci dokunulmazlığı da kaybetmemek için mücadele ettiler. Oynanan Survivor dokunulmazlığında Ünlüler 3-0 önde başladılar. Ancak Gönüllüler takımı yarışı bırakmayarak, dokunulmazlık oyunu 8-8'e taşımayı başardılar. Ada konseyinde rahat oturabilmek, dokunulmazlık oyununu kazanmak amacıyla tüm güçleriyle oynayan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler, 7 Şubat akşamında dokunulmazlık mücadelesiyle ekranlara geldi. İlk dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler takımı zorlu parkurda Ünlülerin gerisinde kaldı ve dokunulmazlığı kaybederek ada konseyinde bir kişiyi yazmak zorunda kaldılar. Ada konseyinde yapılan Survivor 2. eleme adayı belli oldu. Ada konseyinde beş farklı kişinin adı yazıldı. En çok adı yazılan Hanzade olarak Survivor 2. eleme adayı oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Buse Varol Cansu Dere Feyza Aktan
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Serdar Aziz Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa İzmir Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 03:51:26. #1.15#
title