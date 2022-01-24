TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Survivor'da bu akşam haftanın ikinci eleme adayı belirleniyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmış, ünlüler takımından Mert Öcal sürgün kampına gönderilmişti. Peki, 23 Ocak Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Survivor eleme adayı kim oldu, sürgün adasına giden isim kim? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 23 Ocak Survivor'da kim yazıldı? Sürgün adasına kim gitti?

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu Survivor takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de yeni hafta heyecanı bu akşam yedek yarışmacıların katılımıyla başladı.23 Ocak Survivor'da kim yazıldı? Sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

2022 Survivor'ın 23 Ocak'taki ikinci dokunulmazlığı gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki yarışın kazananı ünlüler oldu ve gönüllü takımı arasında bir isim eleme adayı oluyor. Önceki oyunda kaybeden ünlüler olmuştu. Pazar akşamı bir gönüllüler konseyi gerçekleşiyor ve bir isim ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim Berna oldu.

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