Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar Ada Konseyi Survivor ikinci eleme adayı kim?
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Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar Ada Konseyi Survivor ikinci eleme adayı kim?

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar Ada Konseyi Survivor ikinci eleme adayı kim?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi Peki, 18 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kim oldu?

Heyecanın ve gerilimin en üst seviyede olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konsey'i yapıldı. Eleme adayının belirlenmesi beklenirken izleyiciler de Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

18 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunmazlık Oyunu'nu 10-7 Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla Ünlüler takımı yarışmacılarından eleme adayı belirlenmesine geçildi.

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar Ada Konseyi Survivor ikinci eleme adayı kim?

18 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün Gönüllüler konseyinde en çok adı yazılan Dora. 1. eleme adayı olmuştu. 18 Nisan Pazar günü ise Ünlüler takımından 2. eleme adayı belirlenecek. Şuan oylama yapılıyor. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bugün yapılan oylamada ikinci eleme adayı henüz açıklanmadı. Açıklandığında yazacağız.

1. eleme adayı : Dora

2. eleme adayı : -

Salı günü SMS 1. si olan yarışmacılar kendi takımlarından bir isim daha söyleyecek ve toplam 4 eleme adayından en az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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