Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar Ada Konseyi Survivor ikinci eleme adayı kim?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi Peki, 18 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kim oldu?

Heyecanın ve gerilimin en üst seviyede olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konsey'i yapıldı. Eleme adayının belirlenmesi beklenirken izleyiciler de Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

18 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunmazlık Oyunu'nu 10-7 Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla Ünlüler takımı yarışmacılarından eleme adayı belirlenmesine geçildi.

18 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün Gönüllüler konseyinde en çok adı yazılan Dora. 1. eleme adayı olmuştu. 18 Nisan Pazar günü ise Ünlüler takımından 2. eleme adayı belirlenecek. Şuan oylama yapılıyor. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bugün yapılan oylamada ikinci eleme adayı henüz açıklanmadı. Açıklandığında yazacağız.

1. eleme adayı : Dora

2. eleme adayı : -

Salı günü SMS 1. si olan yarışmacılar kendi takımlarından bir isim daha söyleyecek ve toplam 4 eleme adayından en az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek.