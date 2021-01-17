Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar Survivor 2. eleme adayı kim? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi Peki, 17 Ocak 2021 Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Ünlüler mi? Gönüllüler mi?

Heyecanın ve gerilimin en üst seviyede olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konsey'i yapıldı. Eleme adayının belirlenmesi beklenirken izleyiciler de Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 17 Ocak 2021 Survivor ikinci eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunmazlık Oyunu'nu Ünlüler takımı kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler takımı yarışmacılarından 2. eleme adayı belirlenmesine geçildi.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

17 Ocak tarihinde konseyde en çok adı yazılan Sancakay 2. eleme adayı oldu.