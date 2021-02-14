Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 14 Şubat Pazar Ada Konseyi Survivor ikinci eleme adayı kim?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi Peki, 14 Şubat 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kim oldu?

Heyecanın ve gerilimin en üst seviyede olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konsey'i yapıldı. Eleme adayının belirlenmesi beklenirken izleyiciler de Survivor eleme adayı kim oldu? 14 Şubat 2021 Survivor eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

14 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunmazlık Oyunu'nu 10-8 Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla Ünlüler takımı yarışmacılarından eleme adayı belirlenmesine geçildi.

14 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Konseyde en çok adı yazılan Doğan 1. eleme adayı oldu. 14 Şubat Pazar günü ise 2. eleme adayı belirlenecek. Şuan oylama yapılıyor. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

Yapılan oylamada ikinci eleme adayı Çağrı oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Doğan

2. eleme adayı : Çağrı