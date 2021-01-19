Survivor 19 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül yemeğini hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?
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Survivor 19 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül yemeğini hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

19.01.2021 23:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 23:08
Survivor 19 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül yemeğini hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ikinci haftaya girildi. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor... Bugün ünlüler ve gönüllüler yemek için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 19 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 19 Ocak 2021 Survivor ödülü ise yemek! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün sosisli için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyunu yemek ve yemek ise sosisli! Peki, Survivor 19 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor Sosisliyi kim kazandı?

19 OCAK SURVİVOR YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI!

Survivor 2021, 19 Ocak Salı günü yemek ödülünü ünlüler kazandı! 9-9 ile kıyasıyla mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımı bayrak yarışına gitti! Bayrak yarışında Steven ve Melis yarıştı ve Melis skoru 10'a çıkararak ödülü takımına getirdi! Ödül ise sosisli sandviç!

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