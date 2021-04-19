Survivor 19 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler Buzdolabı için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 19 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 19 Nisan 2021 Survivor ödülü ise Buzdolabı ve yemek oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün Buzdolabı ve yemek için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda içi dolu Buzdolabı ve yemek verilecek! Peki, Survivor 19 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor Buzdolabı ve yemeği kim kazandı?

19 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 19 Nisan Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 1-0 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Ödül oyununda Ünlüler 1-0 önde.

Skor 1-1 oldu.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 1-0 GÖNÜLLÜLER

19 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

19 Nisan Survivor ödül oyunu ödülü Arçelik'ten buzdolabı oldu. 19 Nisan ödül oyunu ödülü Buzdolabı oldu. Buzdolabının içerisinde ise birbirinden farklı gıda ürünleri bulunuyor. Kazanan takım 3 gün boyunca buzdolabının sahibi olacak ve içindekileri yiyebilecek. Ayrıca kazanan takım 2 lüks araca binip villaya gidecek. Kazanan takım yemek yiyecek ve 1 günlük konaklama yapacak.