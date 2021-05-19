Survivor 19 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler, yani kırmızı takım ve mavi takım tavuk kanat için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 19 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler (kırmızı takım) ve gönüllüler (mavi takım) tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 19 Mayıs 2021 Survivor ödülü isetavuk kanat ve yemek oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugüntavuk kanat ve kola için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda tavuk kanat ve kola verilecek! Peki, Survivor 19 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivortavuk kanat ve kolayı kim kazandı?

19 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : -

Survivor 2021, 19 Mayıs Çarşamba ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 3-1 Kırmızı Takım'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Skor 3-1 kırmızı takım önde.

Şimdi skor 4-1 kırmızı takım önde.

Şimdi durum 4-4 oldu.

Mavi takım 8-4 önde.

Skor 10-5 bitti. Ödül mavi takımın oldu.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

10-5 lik skorla Mavi takım ödül oyununun kazananı oldu.

ÜNLÜLER (KIRMIZI TAKIM) 5-10 GÖNÜLLÜLER (MAVİ TAKIM)

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyununu Kırmızı takım kazandı.

19 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor 19 Mayıs ödülü mangalda pişmiş tavuk kanat oldu. Ödülü kazanan takım tavuk kanat kazanacak. Yemeğin yanında kola ikram edilecek.