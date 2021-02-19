Survivor 18 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor 2021 Anlat Bakalım hangi takım kazandı?

Survivor yarışmasında bugün ödül oyunu oynandı. 18 Şubat Perşembe ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Survivor 18 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor 2021 Anlat Bakalım hangi takım kazandı?

Survivor 18 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor 2021 Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 18 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti.

SURVİVOR 18 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranında her bölümünde, mücadelesiyle, rekabetiyle izleyicinin dikkatlerini üzerine çeken Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında 18 Şubat Perşembe akşamı ödül oyunu ve anlat bakalım oynandı. Gerilimin eksik olmadığı programda ödül oyununu kazanan takım 10 - 6 skorla Gönüllüler kazandı.

-Survivor-

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Ödül oyunu kadar ödülün kendisi de Survivor 2021 yarışmacıları için nefes kesiciydi. Ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler, sandviç ve patates menüsü ödülünü kazandı.

SURVİVOR 2021 ANLAT BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı bugün formundaydı. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Anlat Bakalım oyununu açık ara farkla kazanan Gönüllüler takımı oldu.