Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
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Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 18 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 18 Nisan Survivor kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor bugün Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 18 Nisan Pazar Dokunulmazlık kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNUMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 18 Nisan Pazar günü bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışma devam ediyor. Sonuçlandığında detayları paylaşacağız.

Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Maç 2-1 Gönüllüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

3-2 Gönüllüler'in üstünlüğü mevcut.

Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Skor 5-4 oldu.

Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

6-4 Gönüllüler önde.

Şuanda dokunulmazlık oyununda 6-6 eşitlik var.

Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Dokunulmazlık oyunu 7-7 eşitlikle devam ediyor.

18 NİSAN PAZAR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dokunulmazlık oyunu devam ediyor. Avantaj oyununu Ünlüler kazanmıştı. Bittiğinde sonucu yazacağız.

ÜNLÜLER 7-7 GÖNÜLLÜLER

17 NİSAN CUMARTESİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmıştı.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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