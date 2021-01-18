Survivor 17 Ocak eleme oldu mu? Survivor kim elendi? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?
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Survivor 17 Ocak eleme oldu mu? Survivor kim elendi? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

18.01.2021 00:32 | Son Güncelleme: 18.01.2021 00:36
Survivor 17 Ocak eleme oldu mu? Survivor kim elendi? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi Peki, 17 Ocak 2021 Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Ünlüler mi? Gönüllüler mi? Survivor kim elendi? Dokunulmazlığı kim aldı? Elenen isim belli mi?

Heyecanın ve gerilimin en üst seviyede olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konsey'i yapıldı. Eleme adayının belirlenmesi beklenirken izleyiciler de Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 17 Ocak 2021 Survivor ikinci eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı. Survivor kim elendi? Bugün eleme oldu mu? Elenen isim oldu mu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunmazlık Oyunu'nu Ünlüler takımı kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler takımı yarışmacılarından 2. eleme adayı belirlenmesine geçildi.

Survivor 17 Ocak eleme oldu mu? Survivor kim elendi? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

16 Ocak tarihinde konseyde en çok adı yazılan İlayda 1. eleme adayı oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

17 Ocak tarihinde konseyde en çok adı yazılan Sancakay 2. eleme adayı oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 17 Ocak Pazar günü eleme olmadı. Eleme Salı günü yapılacak konseyde belli olacaktır. Şuanda 2 eleme adayı isim mevcut.

1. eleme adayı : İlayda

2. eleme adayı : Sancakay

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