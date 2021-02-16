Survivor 16 Şubat kim elendi? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 16 Şubat Survivor kim elendi?