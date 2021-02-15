Survivor 15 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor 15 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

15.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:10
Survivor 15 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler sandviç ve için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 15 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 15 Şubat 2021 Survivor ödülü ise menemen! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün menemen için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda yatak ve yemen verilecek, yemek ise menemen! Peki, Survivor 15 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor menemeni kim kazandı?

15 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 15 Şubat Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Voleybol oyunu şuanda 5-2 Gönüllüler'in üstünlüğü ile devam etmektedir.

Survivor 15 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
Survivor 15 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Şuanda skor 5-2 Gönüllüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Şuan skor 5-5 oldu. Eşitlik var.

15 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

15 Şubat Survivor ödül oyunu yatak + kahvaltı (menemen) oldu. Kazanan takım ödül olarak yatak kazanacak. Ek olarak kahvaltı kazanacak. Kazanan takım ödül oyunundan sonra menemeni yiyecek. Sonrasında ertesi sabah menemen yiyecek ve bir sonraki sabah ise yine kahvaltı menemen kazanacaktır. Yani kazanan takım toplamda 3 sefer menemen yemiş olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor 15 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 22:15:53. #1.14#
title