Survivor 15 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler sandviç ve için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 15 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 15 Şubat 2021 Survivor ödülü ise menemen! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün menemen için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda yatak ve yemen verilecek, yemek ise menemen! Peki, Survivor 15 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor menemeni kim kazandı?

15 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 15 Şubat Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Voleybol oyunu şuanda 5-2 Gönüllüler'in üstünlüğü ile devam etmektedir.

Şuanda skor 5-2 Gönüllüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Şuan skor 5-5 oldu. Eşitlik var.

15 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

15 Şubat Survivor ödül oyunu yatak + kahvaltı (menemen) oldu. Kazanan takım ödül olarak yatak kazanacak. Ek olarak kahvaltı kazanacak. Kazanan takım ödül oyunundan sonra menemeni yiyecek. Sonrasında ertesi sabah menemen yiyecek ve bir sonraki sabah ise yine kahvaltı menemen kazanacaktır. Yani kazanan takım toplamda 3 sefer menemen yemiş olacak.