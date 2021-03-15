Survivor 15 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor 15 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

15.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:47
Survivor 15 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler tavuk piliç için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 15 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 15 Mart 2021 Survivor ödülü ise tavuk piliç ve kola oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün tavuk ve kola için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda tavuk piliç ve kola verilecek! Peki, Survivor 15 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor tavuğu kim kazandı?

15 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 15 Mart Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 3-2 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Survivor 15 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Şuanda skor 3-2 Ünlüler önde.

Survivor 15 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Ünlüler 5-2 öne geçti ve ödülden tadımlık kazandı.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 5 - 2 GÖNÜLLÜLER

15 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

15 Mart Survivor ödül oyunu ödülü tavuk piliç ve kola oldu. Kazanan takım tavuk ve kola k

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor 15 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 21:50:22. #1.14#
title