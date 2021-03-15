Survivor 15 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler tavuk piliç için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 15 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 15 Mart 2021 Survivor ödülü ise tavuk piliç ve kola oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün tavuk ve kola için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda tavuk piliç ve kola verilecek! Peki, Survivor 15 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor tavuğu kim kazandı?

15 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 15 Mart Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 3-2 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Şuanda skor 3-2 Ünlüler önde.

Ünlüler 5-2 öne geçti ve ödülden tadımlık kazandı.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 5 - 2 GÖNÜLLÜLER

15 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

15 Mart Survivor ödül oyunu ödülü tavuk piliç ve kola oldu. Kazanan takım tavuk ve kola k