Survivor 14 Mart Açık Artırma oyunu kazananları kimler? Kim hangi yemeği kazandı?

Survivor 14 Mart yeni yarışmasıyla ekranlara geldi. Heyecanla beklenen Bil Bakalım yarışmasının ardından Açık Artırma merak ediliyor. Peki Survivor 14 Mart Açık Artırma kim kazandı? Survivor Bil Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı? Gönüllüler mi kazandı? Survivor Bil Bakalım ödülü ne?

Açık Artırma Survivor Bil Bakalım yarışması heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın kazananı açık artırma ödülünde daha yüksek bütçeyle başlayacak. Survivor 14 Mart Açık Artırma oyunu kazananları kimler? Kim hangi yemeği kazandı?

SURVİVOR 14 MART BİL BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bil Bakalım yarışmasını 10-9 Gönüllüler kazandı ve Açık Artırma oyununda avantaj yakaladı.

SURVİVOR 14 MART AÇIK ARTIRMA ÖDÜLÜ NE?

Bil Bakalım oyununu kazanan Gönüllüler Açık Artırma yarışmasına 1000 pezo ile başladı. Açık artırma ile birçok yemek veriliyor. Kazananlar ve aldıkları paraları aşağıdaki gibidir.

SURVİVOR 14 MART AÇIK ARTIRMA KAZANANLARI KİMLER?

Duble lahmacun : Berkay (1000)

Mozaik pasta : Aleyna Ç. (400)

İskender kebap : Dora (1000)

Boşnak Böreği : Öykü (500)

İskender : Yunus Emre (550)

Çöp Şiş : Yunus Emre (400)

Baklava : Poyraz (300)

Şöbiyet : İsmail (200)